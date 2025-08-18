Agencias

Aumentan a más de 62.000 los muertos en Gaza por la ofensiva militar israelí

Por Newsroom Infobae

Guardar

Más de 62.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según un balance actualizado por las autoridades locales, que han confirmado 60 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, tiene constancia de 62.004 muertos y más de 156.000 heridos, si bien advierte de que se trata de recuentos provisionales porque hay zonas que siguen siendo inaccesibles y puede haber cuerpos entre los escombros.

Las autoridades estiman que 10.460 personas han fallecido desde la ruptura en marzo del último alto el fuego, mientras que el agravamiento de la crisis humanitaria habría matado ya de hambre a 263 gazatíes, cinco de ellos en el último día.

El Gobierno israelí resta credibilidad a estas cifras, reconocidas en cambio por organizaciones internacionales como Naciones Unidas. La ONG Amnistía Internacional ha publicado este lunes un informe en el que acusa a Israel de aplicar una política "deliberada" para matar de hambre a la población de la Franja.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

La Fiscalía noruega acusa al hijo de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones

Más de treinta cargos pesan sobre Marius Borg Høiby, entre ellos graves agresiones sexuales y violencia hacia exparejas, según la acusación presentada en Oslo, mientras la fiscalía asegura que su parentesco real no modificará la sentencia

Infobae

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano en buena compañía ajena a la supuesta infidelidad Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano