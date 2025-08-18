Aumentan a más de 62.000 los muertos en Gaza por la ofensiva militar israelí

Más de 62.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según un balance actualizado por las autoridades locales, que han confirmado 60 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, tiene constancia de 62.004 muertos y más de 156.000 heridos, si bien advierte de que se trata de recuentos provisionales porque hay zonas que siguen siendo inaccesibles y puede haber cuerpos entre los escombros.

Las autoridades estiman que 10.460 personas han fallecido desde la ruptura en marzo del último alto el fuego, mientras que el agravamiento de la crisis humanitaria habría matado ya de hambre a 263 gazatíes, cinco de ellos en el último día.

El Gobierno israelí resta credibilidad a estas cifras, reconocidas en cambio por organizaciones internacionales como Naciones Unidas. La ONG Amnistía Internacional ha publicado este lunes un informe en el que acusa a Israel de aplicar una política "deliberada" para matar de hambre a la población de la Franja.