Agencias

Aumentan a 23 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 23, según el último balance de víctimas difundido este lunes el Ministerio de Emergencias de Rusia.

El gobernador de la región, Pavel Malkov, ha lamentado, además, que otras 134 personas han resultado heridas a causa del incidente, producido por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Por su parte, los equipos de emergencias continúan con las operaciones de búsqueda y rescate con ayuda de los equipos caninos. De momento, los efectivos han logrado retirar la mitad de los escombros a medida que los perros especializados continúan con el rastreo.

Este mismo lunes ha entrado en vigor el día de luto anunciado el viernes por el gobernador en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los afectados por lo que ha descrito como una "terrible tragedia". Además, ha dispuesto una serie de indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

La Fiscalía noruega acusa al hijo de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones

Más de treinta cargos pesan sobre Marius Borg Høiby, entre ellos graves agresiones sexuales y violencia hacia exparejas, según la acusación presentada en Oslo, mientras la fiscalía asegura que su parentesco real no modificará la sentencia

Infobae

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano en buena compañía ajena a la supuesta infidelidad Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano