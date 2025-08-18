Agencias

Air Canada suspende sus previsiones de resultados para 2025 por la huelga de tripulantes

Air Canada ha suspendido sus previsiones sobre los resultados para el tercer trimestre y para el conjunto del año 2025 por los efectos de la huelga convocada por el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) para los tripulantes de cabina, lo que ha provocado la cancelación de todos sus vuelos.

La aerolínea tenía intención de reanudar las operaciones el domingo pero se vio obligada a suspender esta reanudación porque auxiliares de vuelo decidieron mantener la huelga que habían emprendido para mejorar sus condiciones salariales, a pesar del proceso de arbitraje que emprendido por el Gobierno canadiense.

La huelga comenzó el pasado sábado y ha provocado la cancelación del total de la actividad de la aerolínea ante la incapacidad de operar sus vuelos. "Unos 130.000 clientes se verán afectados cada día que dure la suspensión. Actualmente, Air Canada mantiene su compromiso de negociar la renovación de su convenio colectivo con CUPE", informaba la empresa.

El domingo, pese a los intentos del gobierno canadiense para hallar un punto de encuentro que consiguiera reanudar las operaciones, el sindicato decidió mantener los paros de manera "ilegal", según la aerolínea.

La disputa viene del acuerdo colectivo, que expiró en marzo y ha sido ampliado hasta el día que las partes concreten su renovación, a la espera de la solución de un arbitraje que empezará "en los próximos días" con el sindicato.

"El CUPE ordenó ilegalmente a sus miembros que desobedecieran la orden del Gobierno de reincorporarse al trabajo, lo que ha provocado que Air Canada suspenda su plan de reanudar sus vuelos", ha recalcado la compañía en un comunicado.

