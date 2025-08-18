Agencias

Activistas ecologistas, entre ellos Greta Thunberg, bloquean el acceso a una refinería de Noruega

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un grupo de activistas del movimiento contra el cambio climático Extinction Rebellion, entre ellos Greta Thunberg, han bloqueado este lunes el acceso a la mayor refinería de petróleo de Noruega, situada en la ciudad de Mongstad, en el suroeste del país.

La refinería, operada por la compañía estatal Equinor, también es una de las mayores plantas de procesamiento de crudo de toda Europa. Sin embargo, la principal carretera de acceso se encuentra ahora intransitable dado que unos 200 manifestantes se han colocado en la calzada para evitar el tráfico en zona.

La propia Thunberg, la influyente activista sueca de 22 años, ha asegurado que "el petróleo no tiene futuro" y ha reivindicado que los combustibles fósiles "causan la muerte y la destrucción". "Debemos presionar a los productores de petróleo de Noruega", ha aseverado, según informaciones de la emisora de radio NRK.

La portavoz de Equinor, Ellen Maria Skjelsbaek, ha pedido a las fuerzas de seguridad noruegas sofocar la protesta y dispersar a todos los manifestantes para poder seguir operando con normalidad. Además, la empresa ha solicitado a los trabajadores realizar sus labores de forma telemática durante la jornada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

Un sismo de magnitud 5,1 sacude la región de Arequipa, en el sur de Perú

Infobae

El magnate cubano que encabeza una campaña proinmigrante desde Miami pese a las amenazas

Desafiante ante las intimidaciones, Michael Fernández impulsa una ofensiva pública en Florida contra el trato oficial a los migrantes y denuncia la complicidad de destacados funcionarios latinos, asegurando que no dejará de exigir un cambio a cualquier costo

Infobae

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez