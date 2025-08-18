Activistas ecologistas, entre ellos Greta Thunberg, bloquean el acceso a una refinería de Noruega

Un grupo de activistas del movimiento contra el cambio climático Extinction Rebellion, entre ellos Greta Thunberg, han bloqueado este lunes el acceso a la mayor refinería de petróleo de Noruega, situada en la ciudad de Mongstad, en el suroeste del país.

La refinería, operada por la compañía estatal Equinor, también es una de las mayores plantas de procesamiento de crudo de toda Europa. Sin embargo, la principal carretera de acceso se encuentra ahora intransitable dado que unos 200 manifestantes se han colocado en la calzada para evitar el tráfico en zona.

La propia Thunberg, la influyente activista sueca de 22 años, ha asegurado que "el petróleo no tiene futuro" y ha reivindicado que los combustibles fósiles "causan la muerte y la destrucción". "Debemos presionar a los productores de petróleo de Noruega", ha aseverado, según informaciones de la emisora de radio NRK.

La portavoz de Equinor, Ellen Maria Skjelsbaek, ha pedido a las fuerzas de seguridad noruegas sofocar la protesta y dispersar a todos los manifestantes para poder seguir operando con normalidad. Además, la empresa ha solicitado a los trabajadores realizar sus labores de forma telemática durante la jornada.