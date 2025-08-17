Agencias

Von der Leyen confirma que participará junto con otros líderes europeos en la reunión entre Trump y Zelenski

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que participará junto con otros líderes europeos en la reunión del lunes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"A petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea en un breve mensaje publicado en la res social X.

Asimismo, Von der Leyen ha informado de que también estará presente en la reunión prevista para este domingo de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania, entre ellos España, sobre las 15.00 horas.

En este sentido, ha indicado que recibirá a Zelenski en Bruselas en la tarde de este domingo de cara al encuentro de la coalición durante la jornada, en el que se tratará la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, así como la reunión con el mandatario ucraniano en Washington el lunes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos Alcaraz: "Tengo muchas ganas de volver a jugar contra Sinner, estoy listo para el reto"

Carlos Alcaraz: "Tengo muchas ganas

Mueren un ciclista y un motorista en dos accidentes en Viladamat y Les Llosses (Girona)

Mueren un ciclista y un

Australia concede asilo político al exdiputado y activista hongkonés Ted Hui

Australia concede asilo político al

Residencia Lliteraria Xixón acoge a la autora peruana Maria Esther Alarcón-Nebout

Residencia Lliteraria Xixón acoge a

La banda de rock mexicana La Gusana Ciega: "Hay una problemática social que se está viendo reflejada en la música"

La banda de rock mexicana