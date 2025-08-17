Von der Leyen confirma que participará junto con otros líderes europeos en la reunión entre Trump y Zelenski

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que participará junto con otros líderes europeos en la reunión del lunes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"A petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", ha indicado la presidenta de la Comisión Europea en un breve mensaje publicado en la res social X.

Asimismo, Von der Leyen ha informado de que también estará presente en la reunión prevista para este domingo de la denominada Coalición de Voluntarios, que aglutina a una treintena de países aliados de Ucrania, entre ellos España, sobre las 15.00 horas.

En este sentido, ha indicado que recibirá a Zelenski en Bruselas en la tarde de este domingo de cara al encuentro de la coalición durante la jornada, en el que se tratará la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, así como la reunión con el mandatario ucraniano en Washington el lunes.