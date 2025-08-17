Agencias

Un tiroteo deja al menos tres muertos y ocho heridos en una tetería de Brooklyn (Nueva York)

Por Newsroom Infobae

Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en una tetería del distrito neoyorquino de Brooklyn, por motivos todavía bajo investigación.

El incidente ha ocurrido en torno a las 03.30 hora local cuando varios hombres armados han comenzado a disparar en la tetería Taste of the City, en el barrio de Crown Heights, según ha informado la comisaria jefe de Policía de la ciudad, Jessica Tisch, en rueda de prensa.

Los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años, todos declarados muertos en la escena del crimen. Los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, ya están recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro.

Ningún sospechoso ha sido detenido hasta el momento, ha añadido la comisaria jefe.

