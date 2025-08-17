Seis detenidos en las marchas por la seguriad de los rehenes ante la inminente ocupación de Gaza

Al menos seis personas han sido detenidas en la ciudad de Tel Aviv, por supuestamente alterar el orden público y enfrentarse físicamente con la Policía durante las marchas de este domingo en las que cientos de miles de personas han exigido al Gobierno de Israel que anteponga la seguridad de los rehenes a la ocupación de Gaza.

Así lo ha indicado la Policía israelí en un comunicado difundido en su canal de Telegram en el que ha indicado que los manifestantes arrestados "encendieron hogueras e intentaron entrar" en la sede del Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv.

El cuerpo policial ha señalado además que "cientos" de manifestantes "rompieron los cordones de seguridad y bloquearon las vías de tráfico, a la vez que se enfrentaban a la policía y bloqueaban las carreteras de Ayalon, poniendo en riesgo a los" viandantes, si bien la mayoría de los participantes "se han dispersado de de forma silenciosa y ordenada" y las vías de tráfico se han reabierto al término de las movilizaciones.

Más de 200.000 personas, según estimaciones policiales, se han concentrado en Tel Aviv y en plena huelga nacional para exigir al primer ministro israelí que dé prioridad a las vidas de los rehenes antes de comenzar una nueva y, según el Ejército, "inminente", ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza en una operación que podría suponer su sentencia de muerte.

Tras una mañana de disturbios con decenas de detenidos en la ciudad, las familias y el líder de la oposición, Yair Lapid, han abanderado una marcha a sabiendas de que esta misma mañana Netanyahu ha reiterado que no suspenderá bajo ningún concepto la operación y que la huelga, de carácter informal, pero secundada por decenas de organizaciones y universidades, aleja la posibilidad de traer con vida a los 20 rehenes que se cree siguen vivos en manos de las milicias palestinas.

Los organizadores, el Foro de las Familias de Rehenes, ha elevado las estimaciones de asistencia hasta el medio millón de personas en Tel Aviv, para un millón en total contando otras concentraciones en el resto del país, pero las autoridades no han confirmado esta valoración.