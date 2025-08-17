Agencias

(Previa) Elche y Betis abren en el Martínez Valero un curso de expectativas dispares

El Real Betis inaugura este lunes en el Martínez Valero (21.00 horas) su temporada en LaLiga EA Sports, una primera jornada en la que espera comenzar sumando frente a un ilusionado Elche CF que regresa a la máxima categoría y que busca agarrarse a su campo para mantenerse firme en la lucha por evitar el descenso.

En los últimos años, el conjunto andaluz ha conseguido asentarse en la zona noble de la tabla de Primera, y el pasado curso lo cerró en un sexto puesto que le daba un billete para la Liga Europa y que certificaba su acceso a competición continental por sexto año consecutivo.

Ahora, los de Manuel Pellegrini, que vive su sexta temporada en el Benito Villamarín y que en este 2025 llevó al equipo a la final de la Conference League, afronta este nuevo reto con una plantilla renovada. Las llegadas de Junior Firpo y Rodrigo Riquelme contrastan con las vitales marchas de Johnny Cardoso y Jesús Rodríguez, y la continuidad de Antony, clave en la segunda mitad de la temporada pasada, no parece ir por buen camino.

A ello, además, se ha sumado la grave lesión de Isco Alarcón durante un amistoso ante el Málaga; el centrocampista se perderá el primer tramo de LaLiga y se unirá en la enfermería a los lesionados Diego Llorente, Ez Abde y Marc Roca.

Enfrente, el Elche de Éder Sarabia parte con el claro objetivo de permanecer en Primera, a donde regresa después de dos temporadas tras un curso en el que terminó segundo, solo por detrás del Levante, y con la mejor defensa de la categoría de plata.

Se mantiene en el proyecto ilicitano Mourad El Ghezouani, máximo anotador el pasado curso, y se han incorporado a él hombres como Germán Valera, Léo Pétrot, Alejandro Iturbe y Álvaro Rodríguez. Todos estarán disponibles para el estreno en casa, que se perderán por lesión Bambo Diaby y Yago Santiago, mientras que Josan Fernández es duda por molestias en los isquiotibiales.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Elche CF - Real Betis. 21.00.

