Paula Echevarría felicita a su hija, Daniela Bustamante, con una emotiva dedicatoria: "Mi leona favorita"

Paula Echevarría ha querido celebrar por todo lo alto el 17 cumpleaños de su hija Daniella Bustamante, fruto de su relación con David Bustamante. La actriz, muy activa en redes, ha compartido una emotiva foto en Instagram donde madre e hija pasean de la mano por la playa durante sus vacaciones en Marbella, mostrando la complicidad y el cariño que las une.

La felicitación refleja la admiración y el amor de Paula a la pequeña: "Mi leona favorita cumple 17. Eres fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje y carácter (demasiado parecido al mío)" reconocía la actriz, destacando no solo el fuerte temperamento de la joven, sino también el orgullo de ver cómo crece y va encontrando su propio camino. "Me enorgullece ver la maravillosa mujer en la que te estás convirtiendo y cómo descubres tu camino con tanta pasión ?? Qué suerte tenerte!Que tu rugido te haga seguir brillando siempre mi amor! Te quiero más que a mi vida!", añadía en su mensaje cargado de emoción.

La publicación ha contado con la reacción de miles de seguidores y personalidades conocidas, que han dejado comentarios llenos de cariño y felicitaciones para Daniella. Entre las respuestas destaca el afecto de rostros como Chenoa o Poty Castillo, confirmando lo especial que es este día tanto para la madre como para la hija.

Solo unos días antes, Paula había celebrado también su propio cumpleaños rodeada de su familia y Miguel Torres, su pareja actual y padre de su hijo pequeño Miki. Los fans de la actriz han podido ver cómo su hija mayor va ganando presencia pública, aunque siempre bajo la protección y el respeto de sus padres, que cuidan que sea ella misma quien decida cómo y cuándo dar el paso a los focos mediáticos.

La espontaneidad y el vínculo que ambas mantienen es evidente tanto en sus redes como en apariciones públicas juntas, consolidando una relación ejemplar que se reafirma en cada aniversario y cada momento compartido.