Mueren un ciclista y un motorista en dos accidentes en Viladamat y Les Llosses (Girona)

Un ciclista y un motorista han muerto este domingo a primera hora en dos accidentes en Viladamat y Les Llosses (Girona), lo que suma 91 muertos en las carreteras catalanas este año (4 de ellos ciclistas y 28 motoristas).

El ciclista ha chocado con un turismo en la GI-623 en Viladamat (Alt Empordà) sobre las 7.30 y los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor del coche al dar positivo en el control de alcoholemia, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Sobre las 7.45 en Les Lloses (Ripollès) una motocicleta se ha salido de la vía en la C-17 y su conductor ha muerto, tras lo cual se ha tenido que cortar la carretera en sentido Vic (Barcelona).

