Muere el actor británico Terence Stamp a los 87 años de edad

El actor británico Terence Stamp, uno de los rostros más insignes de la revolución cinematográfica de los años 60 y 70 en Reino Unido, ha fallecido a los 87 años de edad, según ha confirmado su familia.

"Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años. Pedimos privacidad en este triste momento", según un comunicado familiar al diario estadounidense 'New York Times'.

Aunque el intérpete londinense deja su huella más profunda en el imaginario colectivo como villano de las superproducciones 'Superman' y 'Superman II', de Richard Donner y Richard Lester, Stamp deja tras de sí una carrera instrumental para entender la transformación del cine británico e internacional a mediados de los 60, con títulos como 'El Coleccionista' (William Wyler, 1965) o Toby Dammit.

Durante las décadas siguientes, Stamp multiplicó apariciones secundarias en todo tipo de producciones, siempre inclinado hacia la un cine sin compromisos, como la española 'Beltenebros', dirigida por Pilar Miró, sin descuidar grandes papeles protagonistas como 'El Halcón Inglés', a las órdenes de Steven Soderbergh, o su interpretación de una mujer transgénero en una de las comedias más aclamadas de los 90: 'Las Aventuras de Priscilla, Reina del Desierto'.