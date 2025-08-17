Agencias

Más de 40 desparecidos en el naufragio de una barcaza en el noroeste de Nigeria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos 40 personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio este domingo de una barcaza en el estado nigeriano de Sokoto, en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades de emergencia del país.

La Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias, NEMA, ha activado un mecanismo de respuesta inmediata tras recibir informaciones de que una embarcación que transportaba a más de 50 pasajeros había volcado cuando navegaba hacia el mercado de la localidad de Goronyo.

En su última actualización en su página de Facebook, la NEMA confirma que solo una decena de personas han sido rescatadas hasta el momento

"NEMA, en colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia, está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas", ha concluido el comunicado de la organización.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Rey ensalza la "capacidad de liderazgo" de la UME y su labor en la lucha contra los incendios

El Rey ensalza la "capacidad

Más de 200.000 personas exigen a Netanyahu que anteponga la seguridad de los rehenes a la ocupación de Gaza

Más de 200.000 personas exigen

VÍDEO: El Rey visita el Cuartel General de la UME en Torrejón para conocer su despliegue por los incendios

VÍDEO: El Rey visita el

Alberto Abalde se pierde el Eurobasket por lesión

Alberto Abalde se pierde el

AMP. La "coalición de los dispuestos" exhibirá ante Trump su "unidad" con Ucrania contra el "imperialismo" ruso

AMP. La "coalición de los