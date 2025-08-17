Más de 380 personas evacuadas de Sueida a través de un cruce humanitario

Las autoridades sirias han informado este domingo de que más de 380 mujeres y niños han sido evacuados de la gobernación de Sueida, ubicada en el suroeste del país, a través del cruce humanitario de Busra al Sham tras los combates entre las fuerzas gubernamentales y facciones locales.

"Los equipos de la Defensa Civil Siria les brindaron asistencia y les garantizaron un tránsito seguro a sus destinos", ha señalado la Defensa Civil Siria, conocidos como 'cascos blancos', en un mensaje publicado en redes sociales en el que indican que un total de 97 familias han sido evacuadas.

Otras 57 familias, entre ellas 227 ciudadanos, han regresado a Sueida a través del cruce. Asimismo, los equipos de la Defensa Civil han trasladado a un anciano que padecía cáncer desde Jaramana hacia la gobernación con la ayuda de la Media Luna Roja Árabe Siria.

El Gobierno de transición sirio anunció a mediados de julio un alto el fuego en la gobernación de Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de hostilidades tras semanas de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco y milicias de la minoría drusa.