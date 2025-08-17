Los bolivianos de Catalunya votan en las elecciones presidenciales en tres centros habilitados

Los bolivianos residentes en Catalunya votan este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en tres centros habilitados: en el pabellón del Vall d'Hebrón en Barcelona, el Hyatt Regency Barcelona Tower de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la sala polivalente del Parc del Nord de Sabadell (Barcelona).

El derecho a voto se puede ejercer de las 8 hasta las 16 horas de la tarde en estos centros, según informa el Consulado general de Bolivia en Barcelona en una publicación en Facebook recogida por Europa Press.

Ocho candidatos aspiran a suceder al actual presidente, Luis Arce, que renunció en mayo a volver a presentarse, pasando a respaldar al exministro Eduardo del Castillo, candidato oficial del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, aunque los favoritos a la elección son dos candidatos conservadores: Samuel Doria Medina y Jorge 'Tuto' Quiroga'.