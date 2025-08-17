Agencias

La RFEF y LaLiga muestran su "solidaridad" con los afectados por los incendios

Por Newsroom Infobae

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han mostrado su "solidaridad" con las personas afectadas por los incendios que están afectando a diversas zonas de España, especialmente Galicia y Castilla y León, y han dado las gracias al personal que está trabajando para extinguir las llamas.

"El fútbol español quiere mostrar su solidaridad con todas las personas afectadas por los incendios que están devastando nuestros montes, pueblos y entorno natural", señaló el organismo federativo en la red social X, en un comunicado conjunto con LaLiga.

Cinco comunidades autónomas (Galicia, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Cantabria) están siendo las más afectadas por los incendios de este verano, que han calcinado ya casi 120.000 hectáreas y que han obligado a desalojar a miles de vecinos de localidades cercanas a los focos activos. Hasta el momento, han fallecido tres personas como consecuencia de los incendios.

"Nuestro más profundo agradecimiento a los bomberos, brigadistas, cuerpos de seguridad, personal de emergencias y voluntarios que luchan sin descanso para protegernos. Contra el fuego, todos jugamos en el mismo equipo", finalizó.

