Investigan a una pareja que casi cuadruplicaba tasa de alcohol tras causar choque múltiple en Playa de Palma

La Policía Local de Palma investiga a dos personas, un hombre colombiano de 44 años y una mujer, también colombiana, de 26, que casi cuadruplicaban la tasa de alcohol tras provocar un accidente múltiple, en la calle de Joaquim Verdaguer, en Playa de Palma, como presuntas autoras de varios delitos contra la seguridad vial.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que agentes de este cuerpo policial adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) han instruido diligencias contra dos personas como presuntas autoras de varios delitos contra la seguridad vial. La intervención tuvo lugar la noche de este pasado lunes, día 11 de agosto, en la calle de Joaquim Verdaguer, en Playa de Palma, tras un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos.

Una patrulla del dispositivo SETUR 2025 fue la primera en llegar a la calle Joaquim Verdaguer, tras recibir un aviso de que un vehículo había colisionado con varios coches estacionados e intentaba huir. Los agentes localizaron el turismo causante a pocos metros, inmovilizado a causa de los daños sufridos. En el interior se encontraban un hombre colombiano de 44 años y una mujer, también colombiana, de 26, ambos en un evidente estado de embriaguez.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por la UVAC, el hombre conducía inicialmente el vehículo cuando perdió el control e impactó contra cuatro turismos que estaban correctamente estacionados. Tras la colisión, varios testigos pudieron observar cómo la pareja se intercambió los asientos y la mujer intentó huir conduciendo el coche hasta que éste se averió.

Al ser sometidos a la prueba de etilometría, el hombre dio un resultado de 0,86 mg/l de aire espirado y la mujer, de 0,96 mg/l, tasas que triplican el máximo legal permitido (0,25 mg/l). Además, se comprobó que el hombre nunca había obtenido el permiso de conducir.

Ambos implicados fueron informados de su condición de investigados no detenidos y de la obligación de comparecer ante el juez cuando sean citados. La Sala de Atestados instruyó las correspondientes diligencias policiales y el vehículo fue retirado al depósito municipal.