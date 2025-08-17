Hansi Flick: "Jugamos al 60%, quiero a mi equipo en otra actitud"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció las peculiaridades de un partido que no fue "fácil" este sábado como debut en LaLiga EA Sports, contento por los tres puntos en el 0-3 al Mallorca pero no con la versión al 60% de su equipo.

"No es fácil seguir con 0-2 y el rival con dos jugadores menos, pero tenemos que jugar más rápido. La defensa del rival no dio mucho espacios. Son tres puntos, pero tenemos que trabajar en alguna situación y hacerlo mejor", dijo en rueda de prensa.

El técnico alemán pidió más a los suyos, aunque el partido estaba resuelto al descanso. "Creo que jugamos al 50-60%, quiero a mi equipo en otra actitud", apuntó, confesando que no fue un debut fácil para Marcus Rashford "con pocos espacios" en el segundo tiempo, al tiempo que elogió a un motivado Lamine Yamal.

"Lo importante es que juegue a su mayor nivel y que ayude al equipo. Lo que veo es que está muy motivado. Tiene el hambre también de presionar, todo el mundo sabe que es un jugador excepcional", apuntó, explicando que la titularidad de Eric García es merecida.

Por otro lado, Flick valoró el 0-2, protestado por los locales con un jugador en el suelo por un balonazo en la cabeza. "Si estuviese en el otro lado igual no estaría contento, pero le digo a mi equipo que si el árbitro no para el partido, tenemos que seguir. Siempre quiero que estén centrados. El árbitro no paró así que había que seguir, fue un gol importante, que ellos no estén contentos me lo puedo imaginar", afirmó.