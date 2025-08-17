Agencias

Evacuadas 10 localidades del entorno de los Picos de Europa en León por el incendio de Barniedo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de diez localidades en el Valle de Valdeón y el Valle de la Reina, en el entorno de Picos de Europa, por la complejidad del incendio forestal originado en Barniedo de la Reina (León).

En concreto, se evacúan Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Santa Marina de Valdeón, Cardiñales, Prada de Valdeón, Los Llanos, Soto de Valdeón, Caldevilla de Valdeón y Posada de Valdeón, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta.

Los evacuados que lo necesiten podrán instalarse en albergues que se instalarán en Riaño.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez anuncia 500 militares más en la lucha contra los incendios

Sánchez anuncia 500 militares más

La Armada también se moviliza para luchar contra los incendios

La Armada también se moviliza

Zelenski hablará con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Francia, Alemania y R.Unido

Zelenski hablará con Trump acompañado

Marc Márquez logra la victoria 1.000 de MotoGP y culmina su sexto doblete consecutivo

Marc Márquez logra la victoria

Zelenski y Von der Leyen ven imposible cualquier entrega de territorios a Rusia

Zelenski y Von der Leyen