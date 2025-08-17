Agencias

El incendio de Cipérez, el más grande de la historia de Salamanca tras arrasar unas 10.500 hectáreas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El incendio originado en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, perteneciente al municipio de Cipérez, sería el más grande de la historia de la provincia de Salamanca tras arrasar unas 10.500 hectáreas, por encima de las más de 8.600 hectáreas que quemó el incendio de Monsagro de 2022.

El director técnico del incendio, César Prieto, ha informado este domingo de las hectáreas afectadas por el incendio, en el que actúan cuatro cuadrillas, tres agentes medioambientales, un medio aéreo y tres autobombas.

Asimismo, ha indicado que la situación actual es "favorable", aunque esta tarde se prevén vientos "fuertes" que "pueden complicar" el incendio, cuyo perímetro, "muy grande" se espera poder estabilizar en esta jornada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez anuncia 500 militares más en la lucha contra los incendios

Sánchez anuncia 500 militares más

La Armada también se moviliza para luchar contra los incendios

La Armada también se moviliza

La huelga de handling en aeropuertos sigue con algunos retrasos y una cancelación en Catalunya

La huelga de handling en

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo el domingo

El servicio de alta velocidad

El Papa pide que en las negociaciones por la paz "se anteponga siempre el bien común de los pueblos"

El Papa pide que en