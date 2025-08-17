Diego Pablo Simeone: "Entiendo que es parte del camino, hace daño pero nos hará mejorar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que la derrota de este domingo ante el Espanyol "seguramente hace daño", pero apuntó que también les ayudará a "mejorar", por lo que se quedó con las "cosas buenas" del debut liguero.

"Ellos aprovecharon bien las situaciones que tuvieron. El gol a balón parado les metió en el partido. Un partido que lo teníamos controlado, y después ese segundo gol que nos hizo daño y nos sacó de haber podido ganar el partido", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico argentino quiso quedarse con lo positivo, a pesar de la remontada del Espanyol que encajaron en los últimos 20 minutos. "Entiendo que es parte del camino. Este resultado seguramente nos hace daño pero al mismo tiempo nos va a hacer mejorar y crecer. Me quedo con todas las cosas buenas que hizo el equipo. Buscaremos disminuir algunas de las carencias que también se vieron", afirmó.

"El equipo jugó bien, ellos no tuvieron situaciones de gol. Tuvimos el control, se mostraron con personalidad, pero lo más importante es ganar, quién mejor que yo no puedo hacer valer el resultado negativo con alguna cosa buena que vimos", terminó.