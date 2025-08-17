Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz

La Alta Comisión Electoral Independiente de Irak (IHEC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la descalificación de casi 300 candidatos a las elecciones legislativas de noviembre tras constatar antecedentes penales o, sobre todo, vínculos con el partido Baaz del ejecutado dictador Sadam Husein.

Un total de 290 candidatos se han quedado fuera del proceso, según ha informado la agencia oficial de noticias del país, INA, al estar incluidos en "los procedimientos de Rendición de Cuentas y Justicia" todavía vigentes en el Irak de posguerra.

La Ley de Rendición de Cuentas y Justicia rige el llamado "proceso de desbaazificación", definido como "el desmantelamiento intelectual, administrativo, político, cultural y económico del sistema del partido Baaz en la sociedad iraquí, las instituciones estatales y las instituciones de la sociedad civil".

Las elecciones parlamentarias están programadas para el 11 de noviembre en Irak. Según la IHEC, más de 850 candidatos se han inscrito para presentarse.