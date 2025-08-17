Chenoa triunfa este verano con una exitosa gira de conciertos por toda España desafiando el calor

Chenoa está viviendo uno de los veranos más exitosos de su carrera. La artista mallorquina ha recorrido gran parte de la geografía española con una apretada agenda de conciertos que la han llevado a actuar en escenarios de ciudades como Valencia, Málaga, Santander, Almoradí, Sabadell y Barcelona, entre otras, con llenos en cada cita y un público entregado.

Durante sus actuaciones, Chenoa demuestra sobre el escenario su habitual energía y pasión, aunque las altas temperaturas del verano no se lo ponen fácil. En uno de sus últimos conciertos, la cantante se mostró preocupada por el calor, mantuvo las gafas de sol casi toda la actuación y sorprendió al público al abrir un abanico tras finalizar un tema, provocando sonrisas y complicidad entre sus seguidores.

La artista no dudó en bromear tanto con el público como con sus músicos sobre lo difícil que era refrescarse en plena ola de calor, mostrando su cercanía y sentido del humor. A pesar de estas condiciones, lo da todo en cada actuación y no deja que nada empañe el ambiente festivo de sus conciertos, consolidando su reputación en la música en directo.

Además de la gira, Chenoa compagina el trabajo en los escenarios con el regreso a la televisión como presentadora de la nueva edición de 'Operación Triunfo', demostrando que su verano está marcado por el éxito y su ajetreada agenda profesional.