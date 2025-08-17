Agencias

Apedrean al candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, considerado un "traidor" a Evo Morales

El candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez ha escapado este domingo de una lluvia de piedras lanzada por partidarios del expresidente Evo Morales nada más depositar su voto en las elecciones de este domingo, que por otro lado están sucediendo sin incidentes de consideración, según la misión de observación de la UE.

Rodríguez, considerado como un "traidor" por parte de los seguidores de Morales -- que se ha desentendido de estas elecciones y pedido el voto nulo -- consiguió votar la unidad educativa José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos, bastión 'evista', cuando comenzó el apedreamiento.

El candidato no sufrió heridas, en un principio, y no se ha pronunciado en incidentes en redes sociales. "Cumplimos con nuestra vocación democrática al emitir nuestro voto el día de hoy. Gracias a mis compañeros y compañeras, dirigentes y exdirigentes de diferentes sindicatos y centrales del Trópico por acompañarme", se ha limitado a escribir en su cuenta de la red social X.

Con todo, el jefe de misión de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Davor Steir, ha resaltado que la jornada electoral en el país se desarrolla con normalidad y en un ambiente de tranquilidad.

"Lo que hemos visto es que se ha respetado el derecho al secreto al voto, no hemos registrado incidentes de campaña de proselitismo en los recintos electorales o alrededores. Hemos notado una gran presencia de delegados de organizaciones políticos, lo que da más transparencia a todo el proceso electoral", ha destacado Steir ante los medios de comunicación en rueda de prensa recogida por el diario boliviano 'La Razón'.

