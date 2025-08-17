AMP. Más de 200.000 personas exigen a Netanyahu que anteponga la seguridad de los rehenes a la ocupación de Gaza

Más de 200.000 personas, según estimaciones policiales, se han concentrado en Tel Aviv y en plena huelga nacional para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que dé prioridad a las vidas de los rehenes antes de comenzar una nueva y, según el Ejército, "inminente", ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza en una operación que podría suponer su sentencia de muerte.

Tras una mañana de disturbios con decenas de detenidos en la ciudad, las familias y el líder de la oposición, Yair Lapid, han abanderado una marcha a sabiendas de que esta misma mañana Netanyahu ha reiterado que no suspenderá bajo ningún concepto la operación y que la huelga, de carácter informal, pero secundada por decenas de organizaciones y universidades, aleja la posibilidad de traer con vida a los 20 rehenes que se cree siguen vivos en manos de las milicias palestinas.

Los organizadores, el Foro de las Familias de Rehenes, ha elevado las estimaciones de asistencia hasta el medio millón de personas en Tel Aviv, para un millón en total contando otras concentraciones en el resto del país, pero las autoridades no han confirmado esta valoración.

Tras la multitudinaria manifestación por los rehenes en Tel Aviv, cientos de personas se trasladaron a la cercana sede del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, donde encendieron una hoguera y se enfrentaron con la Policía, sin que de momento haya cifras sobre heridos o detenidos.

El plan, aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel a principios de este mes, prevé la captura de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra.

El objetivo es posiblemente tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encuentran actualmente en la ciudad a otras partes del enclave, el sur principalmente, en lo que la ONU teme como una nueva "calamidad", según avisó uno de sus expertos al Consejo de Seguridad.

"Pronto pasaremos a la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón, en la que continuaremos intensificando los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota definitiva", declaró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, utilizando el nombre en clave de Israel para la ofensiva terrestre lanzada a principios de mayo.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegarán todas sus capacidades, en tierra, aire y mar, para atacar a Hamás con contundencia", ha añadido Zamir, quien según los medios nacionales israelíes se había mostrado contrario a la operación por el desgaste de las tropas israelíes durante el conflicto.