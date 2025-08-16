Agencias

Putin celebra la cumbre con Trump como un paso hacia la toma de "decisiones necesarias" sobre Ucrania

Por Newsroom Infobae

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha celebrado la "oportuna y útil" reunión mantenida este pasado viernes en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien presentó "con calma y en detalle" su postura sobre una posible paz en la guerra con Ucrania.

"La conversación fue muy franca, sustancial y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias", ha explicado Putin este sábado a su cúpula de seguridad.

En su primera valoración del encuentro, Putin ha declarado su "respeto" hacia la "postura de EEUU, que ve necesario un rápido final del conflicto militar".

"Pues bien, también nos gustaría esto y nos gustaría avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos", ha manifestado el presidente durante los primeros minutos de la reunión, reproducidos por el servicio de prensa del Kremlin.

EuropaPress

