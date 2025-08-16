(Previa) Athletic y Celta abren su ilusionante temporada en casa frente a Sevilla y Getafe

El Athletic Club inicia este domingo en San Mamés (19.30 horas) LaLiga EA Sports 2025-26, en la que espera refrendar la buena actuación del curso pasado, frente al Sevilla FC, que inicia la era de Matías Almeyda, en una primera jornada en la que el RC Celta recibe al Getafe CF (17.00 horas), precisamente el rival frente al que certificó la anterior campaña su regreso a Europa.

El cuarto puesto logrado por los de Ernesto Valverde, solo superados en la tabla por Barça, Real Madrid y Atlético, les permitirá afrontar este curso la Liga de Campeones. Compaginar LaLiga con la máxima competición continental será un reto mayúsculo para los 'leones', que aspiran a encadenar, por primera vez desde 1985, dos clasificaciones para la 'Champions'.

Para ello, podrán seguir contando con una de sus referencias en ataque, Nico Williams, que resistió los cantos de sirena de Can Barça y volverá a liderar un proyecto al que se suman jugadores como Robert Navarro y Jesús Areso. A la baja por dopaje de Unai Álvarez se suman también este domingo las de los lesionados Unai Egiluz, Oihan Sancet, Unai Gómez y Beñat Prados.

Mientras, el Sevilla se estrena al mando del argentino Matías Almeyda, con el que espera olvidar los apuros que le angustiaron el curso pasado, donde a los problemas deportivos se sumó la convulsa situación institucional. Tampoco le abandonan en esta campaña las dificultades económicas, que solo le han permitido reforzarse con Gabriel Suazo y Alfon González y que mantienen hasta a diez jugadores sin inscribir.

Además, las marchas de Juanlu Sánchez y Loïc Badé parecen bastante encarriladas, lo que obligará al cuadro nervionense a buscar refuerzos. Además de los no inscritos, no estarán por lesión en Bilbao Ramón Martínez, Joan Jordán y Tanguy Nianzou, mientras que Ruben Vargas es duda.

En ABANCA Balaídos, que volverá a escuchar un himno europeo ocho años después con la entrada del equipo en la Conference League, el Celta espera inaugurar ante el Getafe de la mejor manera este ilusionante curso, y para ello necesita garantizar su solidez como local.

A pesar de la marcha de una de sus mayores promesas, Fer López, los de Claudio Giráldez han podido atar la continuidad de Borja Iglesias, convirtiendo la cesión por el Real Betis en un traspaso definitivo. Los refuerzos de Ferran Jutglà y Bryan Zaragoza también ilusionan a la parroquia celeste.

Enfrente, los de José Bordalás arrancan otro año en el que esperan sufrir menos que el anterior, donde estuvieron coqueteando con el descenso hasta las últimas jornadas. Con las llegadas de futbolistas como Davinchi, Yvan Neyou, Javi Muñoz, Álex Sancris, Adrián Liso y Kiko Femenía, los azulones buscan dar un paso más.

Gallegos y madrileños volverán a verse las caras después de enfrentarse precisamente en la última fecha de la pasada temporada, un duelo en el Coliseum en el que el Celta, que ganó los dos encuentros de esa campaña frente a los getafenses, aseguró su presencia en la Conference con goles de Borja Iglesias y Iago Aspas (1-2).

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

RC Celta - Getafe CF 17.00.

Athletic Club - Sevilla FC 19.30.

RCD Espanyol - Atlético de Madrid. 21.30.