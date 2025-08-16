Agencias

Orbán afirma que "el mundo es un lugar más seguro" tras la reunión entre Putin y Trump

Por Newsroom Infobae

Guardar

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que "el mundo es un lugar más seguro" gracias al encuentro que han mantenido en Alaska los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.

"Durante años, hemos visto cómo las mayores potencias nucleares desmantelaban su marco de cooperación y se lanzaban mensajes hostiles. Esto tiene que acabar", ha dicho Orbán, uno de los pocos líderes europeos que también se ha visto en persona con Putin pese a la invasión lanzada en Ucrania en febrero de 2022.

El primer ministro húngaro no sólo ha respaldado en estas últimas semanas la convocatoria de una reunión entre Trump y Putin, sino que también ha reclamado a sus socios dentro de la UE que rompan también el aislamiento del Kremlin y organicen su propio encuentro con el mandatario ruso.

"¡Ojalá todos los fines de semanas fuesen igual de buenos!", ha proclamado este sábado en su cuenta de la red social X tras la cumbre de Alaska, de la que no han trascendido acuerdos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moreno exige al Gobierno más medios para que las CCAA puedan combatir los incendios: "La situación es excepcional"

Moreno exige al Gobierno más

Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

Zelenski y Trump se reunirán

Casi 70 personas siguen confinadas este sábado tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense

Casi 70 personas siguen confinadas

Mueren seis ancianos por un incendio en una residencia del norte de Portugal

Infobae

CyL tiene más de 20 incendios activos, con once en gravedad 2 y seis en 1

CyL tiene más de 20