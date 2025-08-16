Agencias

La pívot María Araujo refuerza el juego interior del Valencia Basket

La pívot española María Araujo jugará en el Valencia Basket las dos próximas temporadas, ha confirmado el club taronja, tras superar este sábado la revisión médica y física y las pruebas cardiológicas y de esfuerzo.

La interior gallega, de 28 años y 1,82 metros, llega a la capital del Turia procedente del CIMSA CBK Mersin, donde estuvo las últimas dos temporadas compitiendo en liga turca y en Euroliga femenina; en la competición continental, alcanzó la Final Four y se enfrentó a Valencia Basket en semifinales, y finalmente se colgó la medalla de subcampeona.

Araujo debutó a los 15 años y ha pasado por varios equipos españoles, como Celta Zorka, Baxi Ferrol o Spar Girona. La pívot es ya una habitual en la selección española, con la que se colgó su primera medalla este verano en el Eurobasket femenino, con la plata obtenida en la final ante Bélgica.

