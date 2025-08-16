Jucil pide medios y efectivos urgentes en el Seprona ante la oleada de incendios

Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha instado al Ministerio del Interior a dotar de más personal y medios al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en toda España ante la actual ola de incendios forestales que arrasa el país.

Para la asociación, lejos de ser un problema puntual, la carencia de personal y medios del Seprona "se ha convertido en una crisis estructural que, año tras año, empeora dramáticamente".

Además critica que el Ministerio del Interior "ha ignorado reiteradamente" sus avisos, lo que considera "una imprudencia temeraria en contextos como los que estamos enfrentando ahora mismo en España".

"Las plantillas del Seprona están desbordadas, envejecidas e insuficientes para cubrir dignamente la extensa geografía nacional y la creciente complejidad de los delitos medioambientales", subraya.

En su opinión, esta situación ha llevado a "inoperatividad, riesgo e impunidad", y la escasez de agentes "dificulta seriamente las investigaciones necesarias para identificar y detener a los responsables" de los incendios e impide una vigilancia eficaz.

Según datos del Ministerio del Interior, entre 2019 y 2023 el Seprona casi ha duplicado sus actuaciones penales, pasando de 3.818 en 2019 a 6.532 en 2023. En cuanto a los incendios forestales: 455 actuaciones y 344 personas detenidas.

Para Jucil, estos datos oficiales ponen de manifiesto que, a pesar del incremento de actividad y de los logros alcanzados "el Seprona opera al límite".