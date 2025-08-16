Guinea-Bissau expulsa a los principales medios portugueses a tres meses de las elecciones

El Gobierno de Guinea-Bissau ha expulsado del país a los periodistas de los principales medios portugueses y ordenado el cese de sus emisiones tres meses de las elecciones presidenciales, en la apertura de un conflicto diplomático que de momento se salda con la suspensión de la visita del presidente Umaro Sissoco Embaló a Lisboa, prevista para este lunes, y la convocatoria inmediata del embajador guineano en Portugal para recibir una nota de protesta.

A la espera de que el Gobierno guineano explique su decisión en una rueda de prensa prevista para este sábado, Portugal ya tiene constancia de que los periodistas de la Agencia Lusa, y de la filial africana de la Radiotelevisión de Portugal (RTP) deberán abandonar el país para el próximo día 19.

Sissoco Embaló ha aplazado su visita prevista para este lunes a Lisboa para participar en un foro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, según han confirmado fuentes de la organización, sin dar más detalles al respecto, mientras que los medios afectados han condenado al unísono la decisión del Gobierno guineano como un "ataque deliberado contra la libertad de expresión".

Por su parte, y en un comunicado publicado este pasado viernes, ell Gobierno portugués "condena enérgicamente la decisión de ordenar la retirada de Lusa, RTP África y RDP África de ese país y el cese de sus emisiones", que "resulta sumamente reprensible e injustificable".

Consciente de "la importancia de la labor de estos medios de comunicación para la población de ambos países y para la comunidad lusófona en general", el Gobierno portugués ha anunciado que "hará todo lo posible para revertir esta decisión".

Mientras tanto, y "dada la gravedad de esta medida", el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador guineano este sábado "para que presentara explicaciones y aclaraciones" al respecto.

El presidente ha convocado elecciones presidenciales y legislativas para el 23 de noviembre en medio de una tumultuosa situación política. La oposición le ha acusado de mantenerse en el cargo más allá del final estipulado de su mandato en marzo de este año y ha sido objeto de dos intentonas golpistas en 2022 y 2023.

En declaraciones recogidas el viernes por el diario guineano 'O Democrata', el ministro de Exteriores del país, Carlos Pinto Pereira, se limitó a pedir paciencia antes de la comparecencia de este sábado. "En las próximas horas adoptará una postura más precisa en cuanto a aclaraciones al respecto"", indicó Pinto Pereira, acompañado del primer ministro del país, Braima Camará, quien apuntó a un conflicto de posible injerencia en cuestiones nacionales.

"Guinea-Bissau es un Estado soberano, y nuestra soberanía nos costó la sangre, el sudor y las lágrimas de los luchadores por la libertad de nuestro país", enfatizó.