El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta el mediodía de este domingo 17 de agosto, debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense.

"La evolución de los incendios en Ourense provoca que el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia siga interrumpido, al menos, hasta el mediodía de este domingo", ha confirmado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños.

Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.

Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.

