El Rayo aprovecha los regalos de Gazzaniga y el Villarreal golpea al Oviedo en su regreso

El Rayo Vallecano se impuso (1-3) este viernes al Girona en el partido que abrió la temporada 2025/26 de LaLiga EA Sports, gracias a una gran primera mitad donde llegaron los goles visitantes por la actuación desafortunada del portero Paulo Gazzaniga, mientras que el Villarreal no tuvo piedad (2-0) del Real Oviedo en el regreso del cuadro asturiano a Primera 24 años después.

El meta argentino falló en dos de los tres goles madrileños en Montilivi y, además, fue expulsado en el minuto 43, dejando un oscuro panorama para el Girona en el segundo tiempo que pudo ser incluso peor (0-3). Los de Míchel, con uno menos, mostraron otra cara tras el descanso, pero el tanto de Joel Roca en el 57' no estuvo acompañado de épica.

El Rayo, que entre semana tiene compromiso en busca de jugar la Conference League, golpeó con dos goles en dos minutos, después de un inicio con posesión aunque sin ocasiones, tampoco del Girona. Un mal toque de Gazzaniga supuso el 0-1 de Jorge de Frutos y el propio jugador rayista montó la carrera, mal la defensa local, y dio el pase de la muerte a Álvaro García para el segundo.

Antes del descanso, los de Iñigo Pérez golpearon de nuevo en otra actuación más desafortunada si cabe de Gazzaniga, que intentó regatear a De Frutos y cometió penalti y expulsión. Isi Palazón convirtió el 0-3 y el Rayo perdonó una goleada mayor. La pitada de Montilivi escoció al equipo catalán y los de Míchel, con la entrada de Portu, mejoraron sobre el verde.

El equipo madrileño se defendió con solidez hasta el 1-3 de Roca a la hora de encuentro. Después entró Thomas Lemar y, por momentos, el Girona creyó en rascar algo de un debut aciago, que maquilló en actitud y el resultado, aunque el Rayo, que se quedó con autoridad los tres primeros puntos de la Liga, pudo engordar su cuenta.

En sesión de noche en el Estadio de La Cerámica, el 'Submarino' torpedeó el regreso a la elite del Oviedo después del homenaje a Santi Cazorla. El ex de los amarillos no entró en acción hasta el 85' y el cuadro asturiano fue espectador del fútbol local, a pesar de la opción de ponerse por delante de penalti al cuarto de hora.

Salomon Rondón perdonó la pena máxima y el Villarreal recuperó su dirección portería rival, donde Aaron Escandell empezó a tener mucho trabajo entre Gerard Moreno y Pépé. Entonces, en apenas 10 minutos, al Oviedo se le esfumó el partido con la segunda amarilla a Alberto Reina, expulsión muy protestada por Veljko Paunovic, y los goles de Etta Eyong y Pape Gueye (2-0).

Con uno menos durante 60 minutos y el marcador en contra, el Oviedo tuvo que remar para salir con dignidad de La Cerámica. La lesión de Gerard Moreno en la reanudación enfrió a los locales, pero el equipo de Marcelino acaparó la posesión y manejó el ritmo veraniego del encuentro sin más pegada eso sí que un gol anulado a Yeremy Pino en el descuento. Los pitos a Thomas Partey, controvertido fichaje amarillo por los cargos de agresión sexual en Inglaterra, y la ovación a Cazorla, marcaron el final.