El Rayo aprovecha los regalos de Gazzaniga en Montilivi

El Rayo Vallecano se impuso (1-3) este viernes al Girona en el partido que abrió la temporada 2025/26 de LaLiga EA Sports, gracias a una gran primera mitad donde llegaron los goles visitantes por la actuación desafortunada del portero Paulo Gazzaniga.

El meta argentino falló en dos de los tres goles madrileños en Montilivi y, además, fue expulsado en el minuto 43, dejando un oscuro panorama para el Girona en el segundo tiempo que pudo ser incluso peor (0-3). Los de Míchel, con uno menos, mostraron otra cara tras el descanso, pero el tanto de Joel Roca en el 57' no estuvo acompañado de épica.

El Rayo, que entre semana tiene compromiso en busca de jugar la Conference League, golpeó con dos goles en dos minutos, después de un inicio con posesión aunque sin ocasiones, tampoco del Girona. Un mal toque de Gazzaniga supuso el 0-1 de Jorge de Frutos y el propio jugador rayista montó la carrera, mal la defensa local, y dio el pase de la muerte a Álvaro García para el segundo.

Antes del descanso, los de Iñigo Pérez golpearon de nuevo en otra actuación más desafortunada si cabe de Gazzaniga, que intentó regatear a De Frutos y cometió penalti y expulsión. Isi Palazón convirtió el 0-3 y el Rayo perdonó una goleada mayor. La pitada de Montilivi escoció al equipo catalán y los de Míchel, con la entrada de Portu, mejoraron sobre el verde.

El equipo madrileño se defendió con solidez hasta el 1-3 de Roca a la hora de encuentro. Después entró Thomas Lemar y, por momentos, el Girona creyó en rascar algo de un debut aciago, que maquilló en actitud y el resultado, aunque el Rayo, que se quedó con autoridad los tres primeros puntos de la Liga, pudo engordar su cuenta.