El multi-instrumentista Edgar Olivero acerca el Caribe al embalse de La Sotonera (Huesca) con su piano flotante

'Caribe Flotante', la nueva propuesta de conciertos de piano flotante, llega por primera vez al Club Naútico de La Sotonera (Huesca) en el atardecer del próximo 24 de agosto de la mano del multi-instrumentista asturcubano Edgar Olivero, que interpretará clásicos de la música tradicional cubana.

El tour, que recorre ocho provincias del 6 de julio al 26 de septiembre ofreciendo un total de 14 conciertos, consistirá en un recital de música cubana sobre el agua.

En concreto, el espectáculo se producirá sobre un piano de pared flotante en el que el cantautor, multi-instrumentista, compositor y productor musical Edgar Olivero hará un repaso a los sonidos de la isla.

La embarcación estará tripulada por la bailarina asturiana Mónica Cofiño, quien coreografiará los movimientos del piano sobre el agua.

'Caribe Flotante' tendrá lugar en la orilla de improvisados auditorios naturales, que destacan por su belleza salvaje, donde se interpretarán repertorios que, partiendo de la tradición cubana, se actualizan a estilos contemporáneos y viajan encontrando carácter propio.

Además del embalse de La Sotonera, el piano flotante ha regresado este 2025 con conciertos en el embalse del Atazar (Madrid), el Merendero de Legutio (Álava), la Casa de las Mareas (Cantabria) o el embalse de Alloz (Navarra).

EDGAR OLIVERO

Cantautor multi-instrumentista, compositor y productor musical, Edgar Olivero ha acompañado como pianista a artistas como Sole Giménez, Juan Valderrama, Tontxu, Leoni Torres, Tamara, Fran Juesas y Gustavo Almeida, entre otros.

Asimismo, ha compuesto canciones para artistas como Rosario Flores, Marina Carmona y Leoni Torres. También ha participado como director musical y pianista en musicales como Carmen La Cubana, Lady Salsa, Ballet Revolution y Ballectronic.

LA XATA

Asociación cultural femenina asturiana dirigida a la creación, producción y difusión de las artes escénicas, plásticas, visuales, musicales y circenses experimentales en el mundo rural, la Xata actúa bajo la dirección artística de la bailarina Mónica Cofiño, artista con más de una década de trayectoria en la que ha creado espectáculos multidisciplinares con artistas nacionales e internacionales.

LE PIANO DU LAC

Fundado por Voël Martin y Aurelie Richer, le pianO du lac lleva desde el 2014 auto-produciendo conciertos sobre el agua. Voël Martin es el artífice de los diversos pianos flotantes que la compañía ha usado a lo largo de los años en sus conciertos.

En La Sotonera la taquilla es autogestionada, con un precio de 12 euros, y se recomienda reservar la entrada con antelación. Las taquillas estarán abiertas en cada localización desde una hora antes de comenzar el espectáculo.

La naturaleza del concierto, a la orilla del agua, aconseja al público que lo necesite, llevar su propia silla o elementos para sentarse cómodamente. En caso de lluvia, se recomienda asistir preparado.