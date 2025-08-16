El incendio Yeres-Llamas avanza hacia Ponferrada con evacuaciones y preocupa su comportamiento "anómalo"

El director técnico de Extinción de los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera, Enrique Rey, ha señalado que el operativo ante estos fuego, que aún no se han unido, se centra en proteger a las poblaciones, en concreto pedanías de Ponferrada, hacia donde avanza, mientras preocupa el comportamiento "anómalo" del fuego.

Rey ha indicado que la jornada del viernes fue muy "complicada" en el conjunto de los incendios de Yeres y Llamas, que siguen sin juntarse separado por el Valle de Santalavilla, y que están en un "80 o 90 por ciento del perímetro estabilizado".

Lo trabajado de estos fuego son más "difíciles" en el norte, en la zona de alta montaña, y en la cabeza de la Yegua, a 2.000 metros, donde ayer quedaba un frente "de un par de kilómetros" en una zona complicada por la orografía.

Asimismo, ha advertido de que en la última jornada la meteorología fue "muy desfavorable" por las rachas de viento cambiantes, el calor y la sequedad, y ha relatado que en estos incendios el final del día, "en las primeras horas de la noche", está siendo "peor", lo que ha achacado al "calor acumulado".

En este sentido, ha apuntado a comportamientos "totalmente anómalos". Al respecto, ha explicado que, como ocurrió ayer en un fuego descendente hacia Bouzas, a media noche o en la tarde se están formando pirucúmulos --enorme nube que se forma por el intenso calor y el humo generado en grandes incendios forestales--, "comportamientos convectivos que se suelen dar en las horas centrales del día".

Estos comportamientos dejan al operativo "sin oportunidad" de replantear la acción, que, no obstante, se centra en proteger a las poblaciones como "prioridad". Así se hará en la estrategia de este sábado, 16 de agosto, cuando el incendio se encuentra en lo que sería el origen en Llamas y baja hacia Ponferrada.

En este contexto, más de 300 vecinos de Espinoso de Compludo, San Cristóbal de Valdueza y Manzanedo de Valdueza, pedanías de Ponferrada, han sido desalojados esta madrugada por el avance del fuego de Yeres-Llamas de Cabrera.

A ellos se han sumado en la mañana de este sábado los habitantes de Palacios del Compludo, Carracedo de Compludo y Compludo, también pertenecientes al ayuntamiento de Ponferrada.

LLÁNAVES, EVACUADA

Por otro lado, el incendio de Barniedo de la Reina, también en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 como los de Yeres y Llamas de Cabrera, ha obligado a desalojar Llánaves de la Reina, que se une así a la ya evacuada Portilla.

Por otro lado, hay varias carreteras cortadas en la provincia a causa del incendio.