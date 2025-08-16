Agencias

El incendio de Ourense entra en León por Gestoso y provoca otro nivel 2 y evacuaciones

Newsroom Infobae

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad leonesa de Gestoso, en el municipio de Oencia, al pasar a la provincia el incendio de Ourense, en el municipio de Oencia

La Delegación Territorial de la Junta en León ha informado de que el incendio forestal de la provincia gallega de Ourense se ha metido ya en León, donde se ha denominado incendio de Gestoso y ha pasado a nivel 2.

El Cecopi ha decidido evacuar las localidades de Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sanvitul y Lusio. A los vecinos se les albergará en Villafranca del Bierzo.

Según información de Inforcyl recogida por Europa Press., este incendio, originado a las 18.49 horas de este sábado, 16 de agosto, se ha elevado a IGR 1 poco después de su aparición, a las 18.54 horas, y posteriormente ha pasado a gravedad 2.

