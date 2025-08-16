(Crónica) Valencia y Real Sociedad se reparten el debut y el Alavés supera al Levante

El Valencia y la Real Sociedad empataron (1-1) este sábado en su primer partido de LaLiga EA Sports, celebrado en Mestalla, mientras que el Deportivo Alavés arrancó con una victoria en casa y en el descuento sobre el Levante (2-1).

El choque entre valencianos y vascos se animó en el segundo tiempo. En el primero, la Real fue mejor, con más dominio y posesión de balón, algo de sensación de peligro, aunque las ocasiones de gol brillaron por su ausencia. El equipo 'txuri-urdin' empezó a rondar su problema con el gol de campañas anteriores cuando el Valencia, en su primera ocasión, se puso por delante.

Diego López hizo el 1-0 cerca de la hora de encuentro, tras una gran acción de Dani Raba, pero la Real reaccionó de inmediato gracias a la inspiración de Take Kubo (1-1). Entonces, el duelo se convirtió en un ida y vuelta en el que ambos equipos pudieron marcar el segundo. El desgaste y las piernas cargadas del mes de agosto pasó factura al final, dando ambos por bueno el empate.

Los de Carlos Corberán demostraron algo más de fondo de armario y la actitud que ya impuso el técnico de Cheste desde que llegó el pasado día de Navidad. Mientras, los de Sergio Francisco, nuevo técnico de la Real tras la etapa de Imanol Alguacil, demostraron que el fútbol lo tienen aunque el gol, con las miradas en lo que perdonó Orri Óskarsson, parece que vuelve a resistirse.

En el otro encuentro de sesión nocturna este sábado, el Alavés sacó un merecido triunfo sobre la bocina gracias al tanto de Nahuel Tenaglia en el minuto 92. Toni Martínez aprovechó su titularidad haciendo el 1-0 pasada la media hora y el Levante no despertó hasta el segundo tiempo, obligado por el marcador en contra.

El recién ascendido, con los problemas del mercado para reunir las fichas suficientes, encontró pronto la recompensa y casi sin querer, en una jugada afortunada que Jeremy Toljan convirtió en el 1-1. Mariano fue el revulsivo del 'Chacho' Coudet pero los de Julián Calero resistieron hasta que en el descuento, Mendizorroza pudo celebrar los primeros tres puntos en el debut.