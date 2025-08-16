(Crónica) Racing y Dépor sacan una gran versión para empezar

El Racing de Santander venció (3-1) al Castellón y el Deportivo de La Coruña se impuso (1-3) a domicilio al Granada, en los dos partidos más destacados de este sábado en la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

El Racing, que se quedó con la miel en los labios la pasada campaña, arrancó fuerte la temporada para tratar de volver a estar arriba en la pelea por el ascenso. El Sardinero disfrutó con la puesta en escena de su equipo, que a los seis minutos ya ganaba con el 1-0 de Asier Villalibre. El ariete vasco cayó de pie en su nueva casa y Andrés Martín firmó el segundo a los 40 minutos.

Pese a la fiesta local, el Castellón no le perdió la cara al partido y recortó distancias por medio de Ousmane Camara antes del descanso. Así, el cuadro visitante fue mejor en la reanudación, pero los cambios de José Alberto devolvieron el mando a un Racing que, sostenido por Ezkieta bajo palos en el momento delicado, sentenció de penalti con Andrés Martín en el minuto 83.

Mientras, el Dépor arrancó con calidad y golazos en Los Cármenes, donde Mario Soriano, tras una gran jugada colectiva, y Zakaria Eddahchouri pusieron un prometedor 0-2 para los gallegos. El Granada recortó distancias poco después con Martin Hongla, pero la expulsión local de Manu Lama dio la opción al Deportivo de rematar la faena, aunque el 1-3 no llegó hasta el descuento con Sergio Escudero.

Además, el Málaga y el Eibar se repartieron (1-1) un duelo peleado en La Rosaleda. Javier Martón adelantó a los vascos ya en la segunda parte pero Adrián Niño aprovechó un error del meta visitante Nolaskoain para empatar. En el tramo final, ambos equipos buscaron la victoria pero el 1-1 no se movió.