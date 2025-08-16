Casi 70 personas siguen confinadas este sábado tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense

Un total de 68 personas permanecen confinadas este sábado de forma preventiva entre diferentes núcleos de la provincia de Ourense, que ha vivido otra noche de lucha contra las llamas, según la información actualizada del servicio de emergencias del 112 Galicia.

El servicio de emergencias también ha trasladado que no hubo más evacuaciones desde este viernes.

En la pasada jornada varios pueblos fueron confinados a lo largo de la tarde, aunque todos de forma preventiva después de ser emitido por Es-Alert un mensaje que apelaba a la ciudadanía a no acercarse a la zona de los fuegos y a evitar desplazamientos.

Así, al confinamiento de A Madanela (Monterrei), el 112 informaba de que se sumaba el pueblo de Carballal (Petín) y el de Roblido (A Rúa).

Además, también de manera preventiva, se llevaba a cabo la evacuación de una residencia en A Rúa, con más de un centenar de residentes, y el confinamiento de la de Chandrexa de Queixa, cuyos residentes ya fueron desalojados esta semana, aunque habían podido volver a su centro.

'ES-ALERT' EN MÁS DE UNA TREINTENA DE MUNICIPIOS

Este jueves, sobre las 16.00 horas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó lo Es-Alert debido a los incendio forestales que están afectando a la provincia de Ourense.

Esta alerta fue emitida a modo preventivo y con indicaciones para garantizar la seguridad ante el avance de los fuegos en más de una treineta de municipios.

En concreto, se envió en los siguientes ayuntamientos: Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel y Rubiá.

Igualmente, debido a la cercanía, el mensaje pudo haber llegado a móviles que se habían encontrado en ayuntamientos limítrofes.