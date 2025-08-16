Agencias

Bajan a nueve las carreteras cortadas por los incendios, todas secundarias

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 9.00 horas de este sábado 16 de agosto, están cortadas nueve carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura. En Galicia esta mañana no hay ninguna vía cortada por el fuego.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.

En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.

EuropaPress

