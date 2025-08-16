Agencias

Aumentan a once los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos once personas han muerto por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, según un nuevo balance provisional de víctimas divulgado este sábado por el Ministerio de Emergencias.

Las autoridades estiman que unas 130 personas resultaron heridas, si bien los servicios de emergencia aún seguían este sábado retirando a mano y con maquinaria pesada los escombros de las instalaciones. Hasta la zona se han desplazado también equipos caninos de rastreo.

El gobernador regional, Pavel Malkov, ha anunciado en Telegram la declaración de un día de luto para el próximo lunes, como gesto de apoyo a las víctimas de esta "terrible tragedia", ocurrida en el distrito de Shilovski y de la que no han trascendido posibles causas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moreno exige al Gobierno más medios para que las CCAA puedan combatir los incendios: "La situación es excepcional"

Moreno exige al Gobierno más

Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

Zelenski y Trump se reunirán

Casi 70 personas siguen confinadas este sábado tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense

Casi 70 personas siguen confinadas

Mueren seis ancianos por un incendio en una residencia del norte de Portugal

Infobae

CyL tiene más de 20 incendios activos, con once en gravedad 2 y seis en 1

CyL tiene más de 20