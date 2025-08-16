Agencias

Asturias mantiene un riesgo muy alto de incendios forestales este sábado

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias se mantiene este sábado en un nivel muy alto en todo el territorio, según los datos actualizados facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Aunque se registra una muy ligera disminución respecto a días anteriores, la situación sigue siendo preocupante y exige extremar las precauciones, especialmente en zonas de monte y espacios naturales. Las autoridades recomiendan evitar la quema de restos vegetales, fuegos al aire libre y cualquier actividad que pueda generar chispas o llamas.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

EuropaPress

