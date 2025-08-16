Ascienden a más de 320 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán

Más de 320 personas han fallecido víctimas de las lluvias monzónicas que han azotado el norte de Pakistán en estos últimos días, según las autoridades locales, que dan por hecho que el balance de daños seguirá aumentando a medida que se examinan las zonas afectadas.

Sólo en la región de Jíber-Pajtunjua se han confirmado ya 321 muertes, según la Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres, que tiene registrados también doce fallecidos en Gilgit-Baltistán y once más en la Cachemira paquistaní, informa Geo TV.

Las inundaciones y los corrimientos de tierra de las últimas horas se suman a un balance especialmente mortífero de la temporada de monzones que arrancó a finales de junio. Los distintos niveles de la administración buscan ahora atender a los miles de damnificados.

El primer ministro, Shebaz Sharif, ha prometido ayuda urgente a las zonas afectadas, por ejemplo con asistencia médica o despliegue de maquinaria pesada.

"El Gobierno movilizará todos los recursos para las operaciones de rescate y ayuda", ha anunciado en su cuenta de la red social X, desde la que Sharif ha expresado sus condolencias a las víctimas y sus familias.