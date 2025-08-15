Zelenski emplaza a Putin a dar los "pasos necesarios" para acabar la guerra: "Contamos con EEUU"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, espera que la reunión de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin siente las bases para "una senda real" hacia la paz, para lo cual espera de la parte rusa que dé "los pasos necesarios". "Contamos con Estados Unidos", ha subrayado.

Zelenski, que en estos últimos días ha dejado claras sus líneas rojas de cara a una hipotética negociación, ha vuelto a deslizar que el cara a cara entre Putin y Trump no puede ser en ningún caso definitivo, sino un primer paso para una nueva reunión de alto nivel "en un formato trilateral", es decir, con Kiev ya en la mesa.

Así lo ha recalcado el mandatario ucraniano en un mensaje difundido en redes sociales al término de una reunión con mandos militares y en la que ha hablado de la situación en el frente de combate. Pese a los supuestos avances anunciados en los últimos días por Rusia, Zelenski ha asegurado que las tropas rusas están conteniendo con éxito la ofensiva.

El presidente ha anunciado un refuerzo de tropas en la región de Donetsk, epicentro de los combates, y ha brindado una "especial atención" a la situación en el frente de Zaporiyia.

"El Ejército ruso sigue sufriendo bajas significativas en su intento por asegurar a su líder una posición política más favorable en la reunión de Alaska", ha alegado Zelenski, que ha informado a sus socios internacionales de cuál es la "situación real" sobre el terreno.