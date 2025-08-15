Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" el día de la cumbre e insiste en una reunión a tres

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dedicado su discurso vespertino de este viernes a acusar a Rusia de "seguir matando" el mismo día que se reúnen los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, como una exhibición de fuerza a pocas horas de la cumbre de Alaska, y ha insistido en reunirse con ambos como mejor aproximación para lograr un cese de hostilidades.

"En el día de las negociaciones siguen matando. Y eso lo dice todo", ha afirmado tras denunciar un ataque ruso contra un mercado de la región de Sumi (que Rusia ha desmentido en las últimas horas) y bombardeos adicionales contra Zaporiyia, Jersón y Donetsk.

"La intención rusa era mostrar fuerza antes de Alaska", ha denunciado Zelenski, quien espera de Trump "una postura de firmeza durante la reunión" antes de insistir en la necesidad de mantener lo antes posible un encuentro a tres con ambos líderes.

"Me parece que una verdadera solución solo es posible precisamente a partir de este formato", ha añadido Zelenski antes de lamentar que los últimos ataques de Moscú son indicio de que "no hay señales de que Rusia se esté preparando para poner fin a esta guerra".

Poco antes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, veía factible una, de momento, hipotética cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, si la reunión en Alaska arroja un resultado satisfactorio para Moscú.

Peskov no ha querido elucubrar más allá de expresar su deseo de que esta cumbre termine de una sola forma: "Productivamente", ha indicado al canal ruso, un resultado imprescindible para cerrar la reunión con Zelenski.