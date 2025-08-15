Warren Buffett desvela una apuesta de 1.325 millones por UnitedHealth Group

Berkshire Hathaway, el vehículo inversor del carismático Warren Buffett, el nonagenario inversor conocido popularmente como el 'Oráculo de Omaha', ha revelado la reciente adquisición de algo más de 5 millones de acciones de la compañía de seguros médicos UnitedHealth Group, cuyo valor rondaría los 1.550 millones de dólares (1.325 millones de euros).

El posicionamiento de Berkshire Hathaway en la firma de seguros representa el retorno de Buffett a UnitedHealth, en la que mantuvo una participación 2006 y 2009.

En concreto, según los registros de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), la firma inversora adquirió en el segundo trimestre 5,04 millones de acciones de UnitedHealth Group.

Al margen de esta adquisición, la entidad también desveló su entrada en empresas como el fabricante de acero Nucor, la empresa de publicidad exterior Lamar Advertising y la firma de seguridad Allegion, además de su regreso al accionariado de constructoras como Lennar y DR Horton.

Asimismo, Buffett se desprendió completamente de sus acciones en T-Mobile US, mientras que redujo sus posiciones en Bank of America y Apple.

El pasado mes de mayo, la junta directiva de Berkshire Hathaway designó por unanimidad al canadiense Greg Abel como próximo presidente y consejero delegado de la compañía en sustitución de Warren Buffett después de que este anunciase su intención de dejar ambos puestos.