Agencias

Una explosión en una fábrica de pólvora en el oeste de Rusia deja al menos cinco muertos y más de cien heridos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos cinco personas han muerto y más de un centenar se encuentran heridas de diversa consideración en el oeste de Rusia por una explosión declarada en una planta de pólvora de la región de Riazan, según han confirmado las autoridades locales.

El incendio ha tenido lugar en una planta del municipio de Shilovski, según ha anunciado el gobernador regional, Pavel Malkov, en su canal de Telegram, por causas todavía bajo investigación. Las autoridades estudian una posible negligencia y Ucrania no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido.

"La explosión y el incendio posterior no están relacionados con el ataque con drones y se produjeron debido a una infracción de las normas de seguridad", según hizo saber el Departamento de Investigación del Comité de Investigación de la región en un comunicado.

El gobernador ha dado orden a la Alcaldía para que declare el estado de emergencia municipal y establecido un cuartel general para coordinar las tareas de extinción y socorro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nolasco (Vox) lamenta el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán, y traslada sus condolencias

Nolasco (Vox) lamenta el fallecimiento

Muere Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, víctima del cáncer que padecía desde 2021

Muere Javier Lambán, expresidente del

El ultranacionalista Ben Gvir visita al encarcelado líder palestino Marwan Barguti para amenazarlo

El ultranacionalista Ben Gvir visita

Jagoba Arrasate: "Hay mil cosas que adulteran la competición"

Jagoba Arrasate: "Hay mil cosas

La Fiscalía de Washington impugna la orden de Trump para hacerse con el control de la Policía

La Fiscalía de Washington impugna