Ucrania bombardea un puerto ruso que considera clave para el suministro de material militar iraní

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de un bombardeo sobre el puerto ruso de Olia, situado en la región de Astracán y considerado por Kiev como un "importante punto logístico" para la llegada del material militar de Irán a través del mar Caspio.

El ataque se produjo el jueves y, aunque los servicios de Inteligencia de Ucrania aún estarían intentando examinar sus efectos, sí han constatado daños en un buque, el 'Port Olya 4', en el que habría munición iraní y piezas destinadas a la fabricación de drones kamikaze tipo 'Shahed'.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado también de 149 enfrentamientos con las tropas rusas en el frente de combate durante el último día, en el que el "invasor" habría empleado más de 5.500 drones.

Pese a la aparente intensificación de la ofensiva, que ha llevado a Moscú a dar por controladas varias localidades de la región de Donetsk, varios altos mandos ucranianos han negado que Rusia haya logrado romper la última línea defensiva en esta zona.