Agencias

Ucrania bombardea un puerto ruso que considera clave para el suministro de material militar iraní

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de un bombardeo sobre el puerto ruso de Olia, situado en la región de Astracán y considerado por Kiev como un "importante punto logístico" para la llegada del material militar de Irán a través del mar Caspio.

El ataque se produjo el jueves y, aunque los servicios de Inteligencia de Ucrania aún estarían intentando examinar sus efectos, sí han constatado daños en un buque, el 'Port Olya 4', en el que habría munición iraní y piezas destinadas a la fabricación de drones kamikaze tipo 'Shahed'.

Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado también de 149 enfrentamientos con las tropas rusas en el frente de combate durante el último día, en el que el "invasor" habría empleado más de 5.500 drones.

Pese a la aparente intensificación de la ofensiva, que ha llevado a Moscú a dar por controladas varias localidades de la región de Donetsk, varios altos mandos ucranianos han negado que Rusia haya logrado romper la última línea defensiva en esta zona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interior evalúa la coordinación y evolución de los incendios en una reunión presidida por Marlaska

Interior evalúa la coordinación y

El ultraderechista Kaiser presenta su candidatura para las presidenciales de noviembre en Chile

El ultraderechista Kaiser presenta su

Al menos dos heridos por un ataque con dron de Israel contra una localidad en el sur de Líbano

Al menos dos heridos por

RSF condena su inclusión en la lista de organizaciones "indeseables" de Rusia

RSF condena su inclusión en

Araqchi dice que "está trabajando" con China y Rusia ante las amenazas europeas de reactivar las sanciones

Araqchi dice que "está trabajando"