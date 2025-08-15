Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.

Putin ha hecho escala en el extremo este de Rusia, en la ciudad de Magadán, como paso previo a su vuelo final a la ciudad estadounidense de Anchorage. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que el presidente aprovechará la parada para verse con autoridades locales y visitar una fábrica, según las agencias de noticias rusas.

Por su parte, el Air Force One ha despegado con Trump a bordo a primera hora de este viernes desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington. Antes de su partida, el magnate republicano ha lanzado un último mensaje en su red Truth Social: "¡Apuestas elevadas!"

La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 11.00 hora local de Anchorage (21.00 hora peninsular en España).

Según el Kremlin, Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre las delegaciones de los dos países. Al término de la cumbre, está previsto que ambos líderes comparezcan en una rueda de prensa conjunta.