Trump vería como un éxito que se acordase un alto el fuego para Ucrania durante su reunión con Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este viernes que vería como un éxito que se acordase un alto el fuego para Ucrania durante su esperado cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la ciudad estadounidense de Anchorage, la más poblada del estado de Alaska.

"No hay nada definitivo. Quiero ciertas cosas. Quiero un alto el fuego. Esto no tiene nada que ver con Europa. Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski. Pero quiero un alto el fuego rápidamente", ha explicado desde el Air Force One.

Trump ha resaltado que no sabe si el acuerdo para poner fin a la guerra se producirá este viernes. "No sé si será hoy, pero no estaré contento si no es hoy. Todos han dicho que no podrá ser hoy. Solo digo que quiero que paren las muertes", ha argüido.

Preguntado por el periodista Bret Baier de la cadena de televisión Fox News sobre cómo espera que vaya la cumbre con Putin, el magnate republicano ha dicho que espera que salga "muy bien". "Y si no, me iré a casa rapidísimo", ha sentenciado, agregando que abandonará la reunión si el resultado no es el que él espera.

La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 11.00, hora local de Anchorage (21.00 hora peninsular en España). Según el Kremlin, Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre delegaciones de los dos países. Al término de la cumbre, está previsto que comparezcan en una rueda de prensa conjunta.